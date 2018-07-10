video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعصار "ماريا" يضرب سلسلة جزر يابانية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:07 م
إعصار "ماريا" يضرب سلسلة جزر يابانية إعصار - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

ضرب إعصار "ماريا"، اليوم الثلاثاء، سلسلة جزر فى محافظة أوكيناوا جنوبى غرب اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار كان يتحرك غربًا بالقرب من جزيرة إيشيجاكى فى المنطقة الغربية من محافظة أوكيناوا بسرعة 30 كيلومترًا فى الساعة.

وأوضحت الوكالة أن سرعة رياح الإعصار تصل إلى نحو 180 كيلومترًا فى الساعة بالقرب من مركزه، ومن الممكن أن تصل سرعتها العظمى إلى 250 كيلومترًا فى الساعة، ومن المتوقع أن تواصل العاصفة تقدمها غربًا لتتسبب فى رياح عنيفة تضرب الجزر حتى غد الأربعاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إجلاء مئات السكان فى تايوان تأهبا لوصول إعصار ماريا

تايوان تتأهب مع اقتراب الإعصار ماريا

إعلان حالة الطوارىء فى مقاطعة صينية استعدادا لإعصار ماريا

رئيس "نجوم المستقبل": اتحاد الكرة سيورط نفسه حال اعتماد إعارة "دى ماريا" للزمالك

إعصار

ماريا

اليابان

كوارث طبيعية




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة