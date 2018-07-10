إعصار "ماريا" يضرب سلسلة جزر يابانية

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ضرب إعصار "ماريا"، اليوم الثلاثاء، سلسلة جزر فى محافظة أوكيناوا جنوبى غرب اليابان.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار كان يتحرك غربًا بالقرب من جزيرة إيشيجاكى فى المنطقة الغربية من محافظة أوكيناوا بسرعة 30 كيلومترًا فى الساعة.

وأوضحت الوكالة أن سرعة رياح الإعصار تصل إلى نحو 180 كيلومترًا فى الساعة بالقرب من مركزه، ومن الممكن أن تصل سرعتها العظمى إلى 250 كيلومترًا فى الساعة، ومن المتوقع أن تواصل العاصفة تقدمها غربًا لتتسبب فى رياح عنيفة تضرب الجزر حتى غد الأربعاء.