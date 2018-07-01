صور.. انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالمكسيك

مكسيكو سيتى أ ش أ _ تصوير أ.ف.ب

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين فى المكسيك، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة (ايه بى سي) الأمريكية، أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس بلدية مكسيكو سيتي، يعد الأوفر حظا للفوز بمقعد الرئاسة خلفا لإنريكى بينيا نييتو، الذى يمنعه القانون من خوض الانتخابات.

وينافس على الرئاسة أيضا ريكاردو أنايا الزعيم السابق لحزب العمل الوطنى المنتمى ليمين الوسط، ويتزعم فى الانتخابات تحالفا من أحزاب منتمية لليمين واليسار، بينما رشح الحزب الحاكم خوسيه أنطونيو ميادى وزير المالية السابق للرئاسة.

وسبق الاقتراع واحدة من أعنف الحملات الانتخابية فى تاريخ المكسيك؛ حيث تم اغتيال 136 سياسيا على الأقل بينهم 48 مرشحا، حسب مركز الدراسات (ايتيليكت).



الانتخابات فى المكسيك



المرشحين فى الانتخابات التشريعية بالمكسيك



انتخابات المكسيك



انطلاق انتخابات المكسيك