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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "القلعة للاستشارات" فى الصدارة

الأحد، 01 يوليه 2018 03:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "القلعة للاستشارات" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال شهر يونيو الماضى، بحجم تداول بلغ 497 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1588.5 مليون جنيه، تلتها " أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول بلغ 406.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 300.4 مليون جنيه.
  
وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 336.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1506.2 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 253.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 66.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 127.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 39.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 113.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 330.6 مليون جنيه، تلتها "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 107.9 مليون جنيه، وقيمة تداول 347.4 مليون جنيه، ثم "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 89.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 64.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 87.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 173.2 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 74.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 345.2 مليون جنيه.
 

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