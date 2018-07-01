بوتين يتصل بالملك الإسبانى ويعلق على فوز المنتخب الروسى

وكالات الأنباء

اتصل الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بالعاهل الإسبانى، الملك فيليب السادس، على خلفية المباراة التى جمعت اليوم الأحد بين منتخبى روسيا وإسبانيا فى إطار ثمن نهائى المونديال.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى بيان صحفى أصدره عقب المكالمة، إن "الرئيس أشاد باحترافية المنتخب الإسبانى ومستواه العإلى جدا، إلا أنه شدد مع ذلك على أن التكتيك، الذى اختاره فريق التدريب الروسى، كانت هذه المرة أكثر فعالية".

ورد الملك فيليبى السادس، حسب بيسكوف، بتهنئة بوتين بانتصار المنتخب الروسى فى المباراة مع إسبانيا وتأهله إلى الدور الربع النهائى.

وفى وقت لاحق أصدر الكرملين بيانا رسميا حول الاتصال أشار فيه إلى أن الرئيس الروسى والعاهل الإسبانى بحثا كذلك "القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وحقق المنتخب الروسى لكرة القدم فى وقت سابق من اليوم فوزا تاريخيا فى عقر داره على نظيره الإسبانى فى مباراة صعبة بركلات الجزاء (4-3) بعد تعادل الفريقين 1-1 فى الوقتين الأصلى والإضافى، وتأهل بالتالى ولأول مرة فى الدور الربع النهائى لكأس العالم.