انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الـ 31 فى موريتانيا بحضور 22 رئيس دولة وحكومة

كتب سمير حسنى

انطلقت قبل قليل القمة الإفريقية الـ 31 فى موريتانيا بحضور 22 رئيس دولة وحكومة، والتى تعقد يومى 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا".

تتضمن فعاليات القمة، مناقشة جدول أعمال القمة لعدد من الموضوعات، فى مقدمتها عملية الإصلاح المؤسسى والمالى، وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

من جانبه، قال الرئيس الموريتانى، محمد ولد عبد العزيز، إن القارة تواجه تحديات أمنية كبيرة مثل الإرهاب، والعنف والتطرف، وتجارة المخدرات، تشكل عائقا حقيقيا فى وجه التنمية المستدامة، الأمر الذى يتطلب وضع مقاربة جماعية ترتكز على تنسيق جهود دول القارة لمواجهة التحديات.