انتحار مريض بالقفز من نافذة شباك مستشفى فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أقدم مريض داخل قسم العناية المركزة داخل مستشفى بالإسكندرية على الانتحار بالقفز من النافذة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، من مستشفي فاطمة الزهراء الخاصة الكائنة بدائرة القسم بانتحار أحد المرضى النزلاء بالمستشفى.

بالانتقال والفحص تبين قيام ج ا ع 65 سنة بالمعاش ، مقيم دائرة قسم كرموز المحجوز بقسم العناية المركزة منذ 28 يونيو الماضى للعلاج من أمراض القلب والضغط والالتهاب الرئوى بإلقاء نفسه من نافذة القسم بالطابق السابع بالمستشفى ، مما أدى لوفاته .

بسؤال نجله أ ج ا 33 سنة فني تبريد وتكييف .. مقيم بذات العنوان ،و سؤال م ع م 36 سنة طبيب بقسم العناية المركزة بالمستشفي، أيدا ما جاء بالفحص ،وأضافا بأنه كان يعانى من حالة اكتئاب نفسى فى الآونة الأخيرة ليأسه من الشفاء، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاته، تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.