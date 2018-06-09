رصف ميدان محمد نجيب بالوايلى.. وتطوير محور الأوتوستراد بمنشأة ناصر

انتهت أجهزة حى الوايلى، برئاسة المهندس عمرو فكرى، رئيس الحى من رصف شارعى "مختار" وعبد الله محمد " المتفرع من شارع الفردوس، بالإضافة إلى رصف ميدان محمد نجيب، ضمن الخطة الاستثمارية للحى.
كما استكملت أجهزة حى بولاق أبو العلا، مشروعات الرصف، وتم الانتهاء من رصف شارع " العدوية البرانى".
وبدأت أجهزة حى منشأة ناصر، فى أعمال تطويرمحور "الأوتوستراد"، وتحسن المظهر العام به، حيث قامت أجهزة الحى بتجميل السور المتواجد بالمحور وإعادة طلائه، فضلا عن رفع المخلفات.
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