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رصف ميدان محمد نجيب بالوايلى.. وتطوير محور الأوتوستراد بمنشأة ناصر

السبت، 09 يونيو 2018 01:28 م
رصف ميدان محمد نجيب بالوايلى.. وتطوير محور الأوتوستراد بمنشأة ناصر رصف شارع - أرشيفية
كتب: ماجد تمراز
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انتهت أجهزة حى الوايلى، برئاسة المهندس عمرو فكرى، رئيس الحى من رصف شارعى "مختار" وعبد الله محمد " المتفرع من شارع الفردوس، بالإضافة إلى رصف ميدان محمد نجيب، ضمن الخطة الاستثمارية للحى.
 
كما استكملت أجهزة حى بولاق أبو العلا، مشروعات الرصف، وتم الانتهاء من رصف شارع " العدوية البرانى".
 
وبدأت أجهزة حى منشأة ناصر، فى أعمال تطويرمحور "الأوتوستراد"، وتحسن المظهر العام به، حيث قامت أجهزة الحى بتجميل السور المتواجد بالمحور وإعادة طلائه، فضلا عن رفع المخلفات.
 
 
 
 

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