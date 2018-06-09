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تعرف على خطة وزارة الرى خلال عيد الفطر فى 5 معلومات

السبت، 09 يونيو 2018 04:00 ص
تعرف على خطة وزارة الرى خلال عيد الفطر فى 5 معلومات وزارة الري
كتبت أسماء نصار
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رفعت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارىء بجميع القطاعات والهيئات استعداد لعيد الفطر المبارك، حيث تم اتخاذ كافه الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث أزمات، منها تـأمين البرك أمام وخلف قناطر النيل الرئيسيه علي طول المجرى، وكذلك و أماكن التخزين لمواجهه أية طوارئ توزيع المياه. 
 
 
وفى التقرير نرصد ملامح خطة الطوارىء على مستوى الجمهورية  خلال إجازة العيد، لمواجهة مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى .
 
1- تشكيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة.
 
2- تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات .
 
3- ووضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية .
 
4- لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الري أثناء إجازة العيد لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب في مختلف المحافظات.
 
5- تشكيل غرفة عمليات من أجهزة حماية النيل والقطاع، لمتابعة التعديات على المجارى المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأى أعمال مخالفة.
 
6- خفض المنصرف من المياه من خلف السد العالي كإجراء احتياطى لعدم حدوث ارتفاع فى مناسيب المياه بالمصارف الزراعية.

 


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