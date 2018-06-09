video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 10:58 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

أستراليا تشكل قوة مهام لحماية الانتخابات من القرصنة الإلكترونية

السبت، 09 يونيو 2018 09:26 ص
أستراليا تشكل قوة مهام لحماية الانتخابات من القرصنة الإلكترونية قرصنة الكترونيه -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، عن تشكيل قوة مهام أمنية للحماية من هجمات القرصنة الإلكترونية والتدخل فى الانتخابات فى ظل مخاوف من تدخل قوى خارجية فى الشؤون الداخلية وقبيل خمسة انتخابات تجرى الشهر المقبل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية لرويترز عبر البريد الالكترونى إن قوة مهام التكامل الالكترونى سترصد وستعالج المخاطر التى تهدد عملية الانتخابات الاسترالية.

وأضافت "إنه إجراء وقائى الذى يتعين أن يصبح عرفا فى عصر يشهد مستويات متزايدة من التدخل والتشويش الناتجين عن القرصنة الإلكترونية".

ومن المتوقع أن يعتمد اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراءات لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبى وفقا لما ورد فى مسودة التزام بالقمة.

وتبدو هذه المسودة إشارة تكاد تكون صريحة إلى مزاعم من الولايات المتحدة وحكومات بعض دول الاتحاد الأوروبى بشأن تدخل روسيا فى انتخاباتهم. وتنفى موسكو هذه المزاعم.

ويأتى الإعلان عن تشكيل قوة المهام الاسترالية قبل أسابيع من خمسة انتخابات اتحادية فرعية وفى ظل مخاوف فى أستراليا بشأن تدخل الصين فى سياساتها، وستكون الانتخابات الفرعية اختبارا لشعبية رئيس الوزراء مالكوم ترنبول قبيل انتخابات عامة تجرى فى نهاية العام المقبل.

ومن المنتظر أن تتبنى استراليا تشريعا يهدف لمنع التدخل الأجنبى بنهاية يوليو، وقدمت الصين شكوى رسمية بشأن إشارة ترنبول للتدخل الصينى كذريعة لتفعيل التشريع الجديد.

وتشارك وكالات متعددة منها وزارة المالية والشؤون الداخلية فى قوة المهام الجديدة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية إنها ستساعد مفوضية الانتخابات الاسترالية باستشارات فنية وخبرات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشأت رشدى منصور يكتب من استراليا : شباك حياتى

كأس العالم 2018 .. مدرب أستراليا يدفع رواتب مساعديه

أستراليا تطلب من الصين الموافقة على زيارة وزيرة الخارجية وسط توترات

نشأت رشدى منصور يكتب من أستراليا: ادينى فرصة ‎

وزير التنمية المحلية وسفير أستراليا يستعرضان الفرص الاستثمارية بمصر

اخبار عالميه

استراليا

انتخابات

قرصنه الكترونيه




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة