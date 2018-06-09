أستراليا تشكل قوة مهام لحماية الانتخابات من القرصنة الإلكترونية

رويترز

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، عن تشكيل قوة مهام أمنية للحماية من هجمات القرصنة الإلكترونية والتدخل فى الانتخابات فى ظل مخاوف من تدخل قوى خارجية فى الشؤون الداخلية وقبيل خمسة انتخابات تجرى الشهر المقبل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية لرويترز عبر البريد الالكترونى إن قوة مهام التكامل الالكترونى سترصد وستعالج المخاطر التى تهدد عملية الانتخابات الاسترالية.

وأضافت "إنه إجراء وقائى الذى يتعين أن يصبح عرفا فى عصر يشهد مستويات متزايدة من التدخل والتشويش الناتجين عن القرصنة الإلكترونية".

ومن المتوقع أن يعتمد اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إجراءات لحماية الانتخابات من التدخل الأجنبى وفقا لما ورد فى مسودة التزام بالقمة.

وتبدو هذه المسودة إشارة تكاد تكون صريحة إلى مزاعم من الولايات المتحدة وحكومات بعض دول الاتحاد الأوروبى بشأن تدخل روسيا فى انتخاباتهم. وتنفى موسكو هذه المزاعم.

ويأتى الإعلان عن تشكيل قوة المهام الاسترالية قبل أسابيع من خمسة انتخابات اتحادية فرعية وفى ظل مخاوف فى أستراليا بشأن تدخل الصين فى سياساتها، وستكون الانتخابات الفرعية اختبارا لشعبية رئيس الوزراء مالكوم ترنبول قبيل انتخابات عامة تجرى فى نهاية العام المقبل.

ومن المنتظر أن تتبنى استراليا تشريعا يهدف لمنع التدخل الأجنبى بنهاية يوليو، وقدمت الصين شكوى رسمية بشأن إشارة ترنبول للتدخل الصينى كذريعة لتفعيل التشريع الجديد.

وتشارك وكالات متعددة منها وزارة المالية والشؤون الداخلية فى قوة المهام الجديدة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية إنها ستساعد مفوضية الانتخابات الاسترالية باستشارات فنية وخبرات.