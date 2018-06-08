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بعد مقتل شرطيين فى لييج.. سجون بلجيكا تشدد من تدابيرها

الجمعة، 08 يونيو 2018 03:43 م
بعد مقتل شرطيين فى لييج.. سجون بلجيكا تشدد من تدابيرها الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى
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اتخذت المديرية العامة للسجون البلجيكية إجراءات طارئة بعد مذبحة لييج التى خلفت ثلاثة ضحايا، منهم اثنين من رجال الشرطة داخل أحد السجون.

وأرسلت المديرية العامة للسجون مذكرة إلى جميع السجون ببلجيكا مساء أمس الخميس، جاء فيها: اعلنت إدارة السجون فى بلجيكا، بدءا من الغد لن يسمح لأى من المعتقلين أياً كان الإستفادة من إجازة سجن مطولة.

وفى تدبير آخر يحظر إطلاق سراح أو الاستفادة من إجازة، على جميع المعتقلين المدرجين فى قائمة "المتطرفين".

وجاء هذا الإجراء فى أعقاب هجوم لييج الذى نفذه بنيامين هيرمان الذى قتل شرطيتين  أثناء خروجه لإجازة من السجن.

و تجدر الاشارة إلى أن منفذ الهجوم لم يكن تحت أى مراقبة خلال هذه الإجازة، ولم يكن مسجلاً فى موقع (التطرف)، لكنه كان على اتصال بالسجناء المتطرفين.

 


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