الأوقاف: عقيدتنا سنية ومسجد الحسين لم يطلق الأذان الشيعى

إسماعيل رفعت

أكدت وزارة الأوقاف، أن مذهبها سنى أزهرى يرفض رفع الشعائر الشيعية أو يقبل اقامتها فى المساجد تحت أى وضع.

وقال الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الدينى:" إن البعض تناقل أخبار غير صادقة بأن مسجد الحسين يرفع اذان الشيعى ولم يقدم دليلا أو مادة صوتية مسجلة تؤكد ذلك وسط انتشار وسائل التسجيل المحمولة فى كل الهواتف."

وأشار طايع لـ"اليوم السابع" أن ملتقى الفكر الإسلامى مقام بجور مسجد الحسين وقت الصلاة وبه كبار علماء الأزهر ولم يرصد ذلك، مع وجود قيادات الأوقاف ووكيل الوزارة بجوار المسجد.

ونفى طايع رفع أى مسجد بالوزارة رفع الشعائر الشيعية حيث أن عقيدة الوزارة سنية أزهرية لا تقبل ذلك، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القاهرة، أن مكتبه بجوار مسجد الحسين ويتابع عمله بنفسه.

وأضاف خضر فى تصريح خاص:" أن مسجد الحسين به 3 أئمة أزهريين وسطيين حاصلين على دكتوراه من الأزهر ويرفضون شعائر الشيعة كما تراقب المديرية عمل المساجد."