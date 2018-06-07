صور.."جوجل" تختبر نموذجا للسيارة الكهربائية الطائرة

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أجرت شركة "كيتى هوك" التابعة لـ "جوجل" اختبارا لنموذج سيارة طائرة، ومن المنتظر أن تعرض جوجل السيارة فى شكلها النهائى آواخر هذا العام بحسب "روسيا اليوم".

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لمحاولات الطيران بها، وأعلنت شركة كيتى هوك الناشئة والمدعومة من قبل لارى بيج المؤسس المشارك لشركة جوجل عن أولى سياراتها الكهربائية الطائرة المسماة Kitty Hawk Flyer، والتى سوف تكون متاحة للجماهير بحلول نهاية العام الحالي.

وهى طائرة خفيفة شخصية مصممة للطيران فى المناطق غير المزدحمة ولا سيما على المياه العذبة بحيث انه لا يمكنها الانتقال ضمن المدن، كما أن هذه الطائرة لا تتطلب رخصة طيار مما قد يفتح الباب نحو الاستعمالات الترفيهية على نطاق واسع، وبفضل تصميمها خفيف الوزن فإن العملاء ليسوا بحاجة إلى الحصول على أى تراخيص لاستعمالها.



نموذجا للسيارة الطائرة فوق أحد البحار



نموذجا للسيارة الطائرة فى الجو