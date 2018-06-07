video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 04:56 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.."جوجل" تختبر نموذجا للسيارة الكهربائية الطائرة

الخميس، 07 يونيو 2018 03:43 ص
صور.."جوجل" تختبر نموذجا للسيارة الكهربائية الطائرة نموذجا للسيارة الطائرة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

أجرت شركة "كيتى هوك" التابعة لـ "جوجل" اختبارا لنموذج سيارة طائرة، ومن المنتظر أن تعرض جوجل السيارة فى شكلها النهائى آواخر هذا العام بحسب "روسيا اليوم".

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لمحاولات الطيران بها، وأعلنت شركة كيتى هوك الناشئة والمدعومة من قبل لارى بيج المؤسس المشارك لشركة جوجل عن أولى سياراتها الكهربائية الطائرة المسماة Kitty Hawk Flyer، والتى سوف تكون متاحة للجماهير بحلول نهاية العام الحالي.

وهى طائرة خفيفة شخصية مصممة للطيران فى المناطق غير المزدحمة ولا سيما على المياه العذبة بحيث انه لا يمكنها الانتقال ضمن المدن، كما أن هذه الطائرة لا تتطلب رخصة طيار مما قد يفتح الباب نحو الاستعمالات الترفيهية على نطاق واسع، وبفضل تصميمها خفيف الوزن فإن العملاء ليسوا بحاجة إلى الحصول على أى تراخيص لاستعمالها.

نموذجا للسيارة الطائرة فوق أحد البحار
نموذجا للسيارة الطائرة فوق أحد البحار

 

نموذجا للسيارة الطائرة فى الجو
نموذجا للسيارة الطائرة فى الجو

 

نموذجا للسيارة الطائرة
نموذجا للسيارة الطائرة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الأمريكى يتعاون مع "أوبر" لتطوير سيارات طائرة متطورة

شركة هولندية تطرح أول سيارة طائرة فى العالم للحجز خلال 2019

صور.. "أودى" تستعرض سيارتها الطائرة ذاتية القيادة المستقبلية

جوجل

السيارة الطائرة

كيتى هوك

تكنولوجيا السيارات

الحلم أصبح حقيقة




لا تفوتك
كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

كوبر: كهربا ومروان ووردة مكاسب ودية بلجيكا.. ومستوى المدافعين "غير مرضى"

إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

إنفوجراف.. تقارب أسعار الوقود بين مصر والكويت.. والسولار أغلى فى الخليج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

13محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".. تعرف عليها

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

الإحصاء: 2.5 مليون مولود فى 2017 بمعدل 26.8 طفل لكل 1000 نسمة

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

روجينا تنشر فيديو ليسرا تغنى مع الأطفال 3 دقات: "منهج فى الحياة والإبداع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة