رئيـس البريد يفتتح مكتب بريد روض الفرج بعد تحويله لمركز خدمات متكامل

كتبت: هبة السيد

افتتح اليوم أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتب بريد روض الفرج بعد تطويره وتحويله إلى مركز خدمات بريدية متكامل، وحضر الافتتاح محمود قنديل رئيس قطاع القاهرة وأيمن ناصف مدير عام وسط وشمال و جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالمنطقة.

وقال أحمد عبد الحليم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح المكتب يأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر وذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى أن تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أحمد عبد الحليم رئيس البريد، أن معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقاً للخطة الزمنية المقررة وأن الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية حتى يتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم الخدمات للعملاء.

ومركز خدمات روض الفرج الذى تم افتتاحه اليوم يقدم جميع الخدمات المالية والحكومية والبريدية والمجتمعية، بالإضافة إلى جميع الخدمات المستحدثة التى يقدمها البريد المصرى مشيراً إلى أن المكتب يقع على مساحة 97 متر مربع وبه 8 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 800 ألف نسمة.