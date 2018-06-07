خبراء من الدول الموقعة على الاتفاق النووى الايرانى يجتمعون فى طهران

طهران (أ ف ب)

يجتمع خبراء من الأطراف التى ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووى الإيرانى الخميس، فى طهران لإجراء محادثات كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

ويأتى الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة حسب الوكالة، فى أجواء من الشكوك حول مستقبل الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه فى مايو، والتوتر الدبلوماسى الذى نجم عن إعلان إيران خطة تهدف إلى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وصرح مصدر دبلوماسى لوكالة فرانس برس، أنه اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق حول النووى الايرانى "على مستوى الخبراء" من إيران ومجموعة "أى 3" (الدول الاوروبية الكبرى الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا) والإدارة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبى والصين وروسيا.

وأوضح المصدر نفسه "إنه اجتماع تقنى كما يجرى دائما" مع "جدول أعمال اقتصادى".

وكانت إيران أكدت الأربعاء عزمها على إعادة تفعيل برنامجها النووى فى حال إلغاء الاتفاق الدولى المبرم معها عام 2015، ما أثار استياء الأوروبيين الذين يحاولون انقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأمريكية فى آن.

وقال السفير الإيرانى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفى إن طهران بدأت "الاعمال التمهيدية فى حال فشل الاتفاق النووى لتتمكن من تحريك أنشطتها دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووى"، وأكد بذلك معلومات لوكالة أنباء فارس فى هذا الخصوص.