التعليم: جار تتبع مصدر امتحان اللغة الثانية المتداول على صفحات الغش للتأكد منه

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتبع ما تم تداوله من أجزاء لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة على صفحات الغش للتأكد من صحتها والتعرف على هوية الطالب المسئول عن تصوير الامتحان حال ثبوت صحة الأجزاء المتداولة.

ويؤدى اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.