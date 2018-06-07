video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 07 يونيو 2018 12:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الخميس، 07 يونيو 2018 12:28 م
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا . 
 
كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 39  والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30  والصغرى 20 ، وتصل درجات الحرارة العظمى لـ 44 بأسوان .
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الخميس 7/6/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس يضرب من جديد.. "الأرصاد" تحذر: البلاد تتعرض لموجة حارة بداية من غد وارتفاع بحرارة الجو يصل 5 درجات.. وتكشف: نسب الرطوبة على شمال البلاد تقترب من 85%.. العظمى بالقاهرة 41 درجة.. والاثنين المقبل ذروة الموجة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 6/6/2018 فى مصر والدول العربية

درجات الحرارة

الارصاد

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مصر للطيران:بدء إقلاع رحلات الشارتر لنقل مشجعى المنتخب لروسيا الأحد المقبل

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

مسئول كينى: رصد حطام الطائرة المفقودة فى منطقة جبلية

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

الغشاشون فى قبضة التعليم بثالث أيام امتحانات الثانوية.. الوزارة تتابع ورقة الأسئلة المتداولة على الإنترنت.. وطلاب بالسيدة زينب يدونون إجابات على أرجلهم لاستخدامها بالغش..والأمن يصرف أولياء الأمور عن محيط اللجان

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

جواز السفر يمنع سعد سمير من العودة مع بعثة المنتخب من بلجيكا

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

علشان تبقى ركبه حديد.. 9 أطعمة تجلب القوة لقدم طفلك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة