الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 39 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 20 ، وتصل درجات الحرارة العظمى لـ 44 بأسوان .