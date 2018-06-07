أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7 - 6 -2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-6-2018، وجاءت أبرزها عقد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعا مع عدد من أمناء الحفظ، الذين أبدوا رغبة قوية فى زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك سعيا من إدارة البورصة لتذليل كافة العقبات التى تحول دون تفعيل دورهم فى الشراء بالهامش.

تفعيل الشراء بالهامش

عقد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعا مع عدد من أمناء الحفظ، الذين أبدوا رغبة قوية فى زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك سعيا من إدارة البورصة لتذليل كافة العقبات التى تحول دون تفعيل دورهم فى الشراء بالهامش.

ويعتبر هذا اللقاء هو الرابع بين إدارة البورصة وأمناء الحفظ، لبحث آليات تفعيل دور البنوك فى شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيًا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الآليات والأدوات المالية المتاحة.

قال رئيس البورصة، إن تفعيل دور البنوك فى الشراء بالهامش، يسهم فى زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف إلى السوق مزيدا من السيولة، حيث يستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من وارده الذاتية.

وأثنى أمناء الحفظ خلال الاجتماع على جهود البورصة لتفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابى على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك، فيما تعهدت البورصة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك فى هذا الشأن.

وتابع فريد، أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشى تتميز بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومى وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.

وذكر فريد أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقيم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدى أو تقديم ضمانات نقدية.

ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق فى اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته الى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية, فى حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.

واتفق الطرفين من البورصة وأمناء الحفظ على استكمال المشاوارت للوصول إلى الصيغة التى تسهم فى تفعيل عمليات الشراء الهامشى، لما لذلك من أثر كبير على أداء البورصة من حيث السيولة والتداول.

البورصة توقف التداول على 24 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 24 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الدولية للمحاصيل الزراعية، النصر لملابس والمنسوجات-كابو، أجواء للصناعات الغذائية، الألومنيوم العربية، الأهلى للتنمية والاستثمار، القاهرة للزيوت والصابون، العامة لصناعة الورق-راكتا.

كما تم إيقاف شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، سماد مصر-ايجيفرت، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 902.770 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 166 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 48.4% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.76%، والعرب على 23.84% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.51%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 12 مليون جنيه، 120.6 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.4 مليون جنيه، 498 ألف جنيه، 106 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15923 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15762 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 94 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.