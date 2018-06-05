طلاب ثانوية عامة للأمن الإدارى: "إحنا مش حرامية علشان تفتشونا" - صور

كتب محمود طه حسين - تصوير محمود فخرى

استنكر طلاب الثانوية العامة، تفتيشهم خلال دخولهم لجنة الامتحانات بمدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، مرددين: إحنا مش حرامية علشان تفتشونا.

أكدت اللجنة للطلاب، أن التفتيش إجراء ضرورى، لعدة أسباب أهمها الحرص على مصلحة الطالب، لأنه لو تم اكتشاف حيازة التليفون المحمول، سوف يتعرض الطالب للمساءلة القانونية، إضافة إلى الحرص على سرية الامتحانات وعدم تعرضها للتصوير والنشر على صفحات الغش الإلكترونى.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



















































































