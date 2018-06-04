رئيسة وزراء بريطانيا لترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية "غير مبررة"

لندن (رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إنها أبلغت اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال اتصال هاتفى بأن الرسوم الجمركية التى فرضتها بلاده على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبى "غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة".

وأبلغ الصحفيين قائلا "رئيسة الوزراء أثارت القرار الأمريكى بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتى قالت إنها غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة".

أضاف "قالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى حلفاء مقربين فى الأمن القومي، وندرك أهمية قيم التجارة الحرة والعادلة فى أنحاء العالم. رئيسة الوزراء أكدت أيضا على الحاجة لحماية الوظائف".