video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 09:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء بريطانيا لترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية "غير مبررة"

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:24 م
رئيسة وزراء بريطانيا لترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية "غير مبررة" رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (رويترز)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إنها أبلغت اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال اتصال هاتفى بأن الرسوم الجمركية التى فرضتها بلاده على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبى "غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة".

وأبلغ الصحفيين قائلا "رئيسة الوزراء أثارت القرار الأمريكى بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتى قالت إنها غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة".

أضاف "قالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى حلفاء مقربين فى الأمن القومي، وندرك أهمية قيم التجارة الحرة والعادلة فى أنحاء العالم. رئيسة الوزراء أكدت أيضا على الحاجة لحماية الوظائف". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيا تنشر استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب

بريطانيا تستعد لكشف استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 2017

بريطانيا: خطر المتطرفين لا يزال قائما وربما يزيد

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة