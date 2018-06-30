قطان: أهنئ مصر بذكرى ثورة 30 يونيو وقد عايشتها أثناء عملى سفيراً بالقاهرة

كتب هيثم سلامة

هنأ أحمد قطان، وزير الدولة السعودى لشئون الدول الإفريقية، المصريين قيادة وشعباً، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وكتب أحمد قطان، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" أهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبا بذكري ثورة 30 يونيو التى عايشتها عندما كنت سفيرا لبلادى فى قاهرة المعز".

وأضاف قائلاً :"واستذكر دعم القيادة السعودية القوى لهذه الثورة، وما قام به الأمير سعود الفيصل من باريس دفاعا عن مصر، والبيان التاريخى الذى أصدره من هناك، والذى لن ينساه أحد ليبلغ العالم أن المملكة ستقف بجانب مصر قلبا وقالبا".

وتابع قائلاً :"وأرجو من الله العلى القدير أن يوفق القيادة المصرية لما فيه الخير والصلاح للأمتين العربية والإسلامية، وستبقى المملكة ومصر جناحا الأمة العربية لترفرف بهما نحو الاستقرار والرخاء والمجد ".

حساب أحمد قطان وزير الدولة السعودى لشؤون الدول الإفريقية

