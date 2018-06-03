مقتل 3 جنود أتراك فى هجوم لحزب العمال الكردستانى

إسطنبول (أ ف ب)

قتل 3 جنود أتراك الأحد، خلال هجوم لحزب العمال الكردستانى فى إقليم هكارى بجنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الجنود كانوا يحمون فريقا من العمال يقومون ببناء طريق فى منطقة داجليكا. كما أصيب جندى فى هذا الهجوم بصاروخ موجه عن بعد.

ويخوض حزب العمال الكردستانى حركة تمرد دامية فى تركيا منذ 1984 وتعتبره أنقرة وكذلك واشنطن والاتحاد الأوروبى تنظيما "إرهابيا".

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد منذ صيف 2015 عند انهيار وقف لإطلاق النار كان يهدف إلى وضع حد لنزاع أوقع حوالى 40 ألف قتيل منذ 1984.