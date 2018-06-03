video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 3 جنود أتراك فى هجوم لحزب العمال الكردستانى

الأحد، 03 يونيو 2018 10:42 م
مقتل 3 جنود أتراك فى هجوم لحزب العمال الكردستانى قوات الجيش التركى
إسطنبول (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل 3 جنود أتراك الأحد، خلال هجوم لحزب العمال الكردستانى فى إقليم هكارى بجنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع العراق، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الجنود كانوا يحمون فريقا من العمال يقومون ببناء طريق فى منطقة داجليكا. كما أصيب جندى فى هذا الهجوم بصاروخ موجه عن بعد.

ويخوض حزب العمال الكردستانى حركة تمرد دامية فى تركيا منذ 1984 وتعتبره أنقرة وكذلك واشنطن والاتحاد الأوروبى تنظيما "إرهابيا".

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن والمتمردين الأكراد منذ صيف 2015 عند انهيار وقف لإطلاق النار كان يهدف إلى وضع حد لنزاع أوقع حوالى 40 ألف قتيل منذ 1984.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التركى يعلن "تحييد" 15 مسلحا كرديا بضربات جوية

حزب العمال الكردستانى يشن هجوما على موقع للجيش التركى شمال أربيل

تركيا

اخبار تركيا

حزب العمال الكردستانى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة