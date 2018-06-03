مسئولو الأمن الإدارى بالثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية

كتب محمود طه حسين

فتش مسئول الأمن الإدارى بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، طلاب الثانوية العامة خلال دخولهم لجنة الامتحانات باستخدام العصا الإلكترونية.

ورصد "اليوم السابع" لحظة دخول طلاب الثانوية العامة المدرسة لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية بعد إجراء تفتيش لهم من قبل اللجنة بحثا عن أى وسيلة غش أو تليفونات محمولة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.



مسئولى الأمن الإدارى بلجنة الثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية (1)



مسئولى الأمن الإدارى بلجنة الثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية (2)



مسئولى الأمن الإدارى بلجنة الثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية (3)



مسئولى الأمن الإدارى بلجنة الثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية (4)



مسئولى الأمن الإدارى بلجنة الثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية (5)



مسئولى الأمن الإدارى بلجنة الثانوية العامة يفتشون الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية (6)