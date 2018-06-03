video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم نمساوى يمينى متطرف يدعو إلى إنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا

الأحد، 03 يونيو 2018 11:53 ص
زعيم نمساوى يمينى متطرف يدعو إلى إنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا الاتحاد الاوروبى - أرشيفيه
رويترز
إضافة تعليق

دعا هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوى وزعيم حزب الحرية اليمينى المتطرف إلى إنهاء العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا قبل أيام من لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال زيارة يقوم بها لفيينا.

وقال شتراخه فى السابق إنه لا يؤيد فرض الاتحاد الأوروبى لعقوبات على روسيا بسبب دعمها لمتمردين فى أوكرانيا. والحزب الذى يتزعمه شتراخه هو الشريك الأصغر للمحافظين بزعامة المستشار زيباستيان كورتس فى الائتلاف الحاكم.

وشدد شتراخه من نبرته فى حديث نشرته صحيفة أوسترايخ اليوم الأحد، وقال "حان الوقت لوضع نهاية لهذه العقوبات المزعجة وتطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع روسيا".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول أخرى عقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014. لكن النمسا، على عكس أغلب الدول الأوروبية، لم تطرد دبلوماسيين روس بعد تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا.

وتقول الحكومة الائتلافية فى النمسا إنها تريد أن تكون جسرا بين الشرق والغرب فى حين أكد كورتس على موقف بلاده الداعم للاتحاد الأوروبى، وجاءت تصريحات شتراخه مع تصاعد الضغوط الدبلوماسية الأوروبية لمعالجة الصراع الدائر فى شرق أوكرانيا.

ودعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس نظراءه من فرنسا وروسيا وأوكرانيا لاجتماع فى برلين يوم 11 يونيو لبحث الصراع. وقال ماس الأسبوع الماضى إنه ليس على علم بأى قرار للاتحاد الأوروبى بشأن رفع العقوبات.

وأجرت ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا محادثات من قبل فى محاولة لإنهاء القتال الدائر فى أوكرانيا والذى أسفر عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل رغم إعلان وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميركل: يجب ألا يتحول الاتحاد الأوروبى لاتحاد اقتسام الديون

الاتحاد الأوروبى يرد على حرب ترامب التجارية بالمثل.. فرنسا: قرار أمريكا بفرض الرسوم على الصلب والألمونيوم غير قانونى.. بريطانيا: لا مبرر له.. ألمانيا: تصعيد خطير يسئ للجميع.. وكندا تتوعد بالانتقام من واشنطن

الاتحاد الأوروبى يرفع شكوى ضد أمريكا والصين لدى منظمة التجارة العالمية

موجيرينى: الاتحاد الأوروبى سيدافع عن مصالحه فى مواجهة الإجراءات الأمريكية.. صور

اخبار عالميه

الاتحاد الاوروبى

النمسا

روسيا

زعيم نمساوى




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة