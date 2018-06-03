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رئيس البرلمان يقترح رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالمدارس والجامعات

الأحد، 03 يونيو 2018 04:52 م
رئيس البرلمان يقترح رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالمدارس والجامعات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح
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اقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن يتم رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس وأن يدفعوا المصاريف كاملة، قائلا: "هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة".

 

من ناحيته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لا نغطى العجز من الاقتراض، وأنه فى عام 2014/2015 كان هناك عجز أولى نسبته 4.6% تحول إلى فائض أولى بنسبة 0.1% هذا العام، وتستهدف العام القادم فائض أولى 2%.

 

وأضاف أن التضخم هو وحش يلتهم دخول المواطنين، وأنه كان من الضرورة تقليل النقد الموجود فى الأسواق ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

 


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