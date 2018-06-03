حزب بأيرلندا الشمالية يحذر ماى بالتراجع عن دعم حكومتها بسبب بريكست

لندن ( أ ش أ )

حذرت رئيسة الحزب الوحدوى الديمقراطى فى إيرلندا الشمالية أرلين فوستر ، اليوم الأحد، من سحب الحزب دعمه لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حال اعتمادها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" والذى من شأنه أن يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن باقى المملكة المتحدة.

وقالت فوستر حسبما ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية عبر موقعها الإلكترونى إن "التكافؤ الجمركى مع بريطانيا هو الخط الأحمر بالنسبة إلى حزبها".

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء البريطانى يدرس فى الوقت الحإلى أفكارًا لحل مشكلة الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أنه تم اقتراح فكرة واحدة من قبل الوزير البريطانى المكلف بملف الـ "بريكست" ديفيد ديفيس وتم رفضها من داونينج ستريت.

يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى وقعت العام الماضى اتفاقا مع الحزب الوحدوى الديمقراطى فى أيرلندا الشمالية لدعم حكومتها وذلك بهدف تعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".