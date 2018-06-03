video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب بأيرلندا الشمالية يحذر ماى بالتراجع عن دعم حكومتها بسبب بريكست

الأحد، 03 يونيو 2018 09:46 م
حزب بأيرلندا الشمالية يحذر ماى بالتراجع عن دعم حكومتها بسبب بريكست رئيسة وزراء بريطانيا
لندن ( أ ش أ )
إضافة تعليق

حذرت رئيسة الحزب الوحدوى الديمقراطى فى إيرلندا الشمالية أرلين فوستر ، اليوم الأحد، من سحب الحزب دعمه لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى حال اعتمادها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" والذى من شأنه أن يعامل أيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن باقى المملكة المتحدة.

وقالت فوستر حسبما ذكرت صحيفة مترو البريطانية عبر موقعها الإلكترونى إن "التكافؤ الجمركى مع بريطانيا هو الخط الأحمر بالنسبة إلى حزبها".

ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء البريطانى يدرس فى الوقت الحإلى أفكارًا لحل مشكلة الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أنه تم اقتراح فكرة واحدة من قبل الوزير البريطانى المكلف بملف الـ "بريكست" ديفيد ديفيس وتم رفضها من داونينج ستريت.

يذكر أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى وقعت العام الماضى اتفاقا مع الحزب الوحدوى الديمقراطى فى أيرلندا الشمالية لدعم حكومتها وذلك بهدف تعزيز موقفها قبل بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى تشارك فى إحياء ذكرى هجوم جسر لندن الإرهابى

بريطانيا

ايرلندا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة