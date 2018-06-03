video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 03:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 9 طلاب لقتلهم زميلهم عقب خروجه من المدرسة

الأحد، 03 يونيو 2018 02:26 ص
اليوم.. جنايات طنطا تنظر محاكمة 9 طلاب لقتلهم زميلهم عقب خروجه من المدرسة هيئة المحكمة
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، محاكمة 9 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة، لقيامهم بقتل زميلهم عقب خروجهم من المدرسة لخلافات بينهم.

 

كان المستشار ياسر إبراهيم هندى المحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال كل من أحمد أحمد حسن عبد الفتاح20سنة طالب، فؤاد طارق فؤاد19سنة طالب، أحمد عبد المنعم ابراهيم 19سنة طالب، نجيب رضا الشافعى 19سنة طالب، محمد مسعود عطية19سنة طالب، ابراهيم الدسوقى عبد السلام 19سنة طالب، فهمى ابراهيم فهمي19سنة طالب، توفيق ايهاب أحمد18سنة بدون عمل وجميعهم مخلى سبيلهم، أحمد رضا الشافى (هارب) لمحكمة جنايات طنطا فى الجناية رقم 35112 لسنة 2017جنايات مركز السنطة، والمقيدة برقم 2403 لسنة 2017 كلى غرب طنطا.

 

وجاء ذلك لأنهم فى يوم 14مايو 2017بدائرة مركز شرطة السنطة، قتلوا المجنى عليه محمد عبد العزيز العكش طالب عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية على قتله وانتشروا خارج المكان الذى ايقنوا سلفا خروجه منه، وما أن ظفروا به حتى جثموا فوقه وشلوا حركته وقاموا بالتعدى عليه وخنقه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق التى اودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

 

وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 220، 221، 222من قانون العقوبات، وبعد الإطلاع على المادة 214من قانون الإجراءات الجنائية، وتم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع ضبط وإحضار المتهم التاسع وحبسه على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

 

وأرفقت النيابة العامة قائمة بأدلة الثبوت فى القضية تضمنت أقوال 9شهود بينهم رئيس مباحث مركز السنطة التى ايدت الواقعة، بقيام المتهمين بالاعتداء على زميلهم أثناء خروجه من المدرسة وخنقه حتى لفظ انفاسه.

 

وجاء بملاحظات النيابة أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفى محمد عبد العزيز العكش أن اصابته عبارة عن وجود انسكابات دموية تشمل عموم جانبى العنق الأمر الذى يشير إلى وجود ضغط وعنف جنائى على منطقة العنق تعزى وفاة المجنى عليه إلى الضغط على منطقة العنق لاسيما الجانبين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أمر إحالة 4 محامين للجنايات لتعديهم على رئيس محكمة السنطة الجزئية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظ الغربيه

محكمه جنايات طنطا

السنطة




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة لـ8 % خلال السنوات المقبلة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

35 رسالة × 15 دقيقة ترسم ملامح الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.. سنواجه التحديات ونحن محافظون على تماسك وحدتنا.. نسعى لبناء دولة حديثة على أسس الديمقراطية وتستعيد مكانتها.. والتعليم والصحة يمثلان أهمية بالغة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

صور.. دقت ساعة الامتحان.. ساعات قليلة تفصل محافظات مصر عن ماراثون الثانوية العامة.. مديرو الأمن والمحافظون يجتمعون بقيادات التعليم ويقودون جولات على مقرات اللجان لمتابعة التجهيزات النهائية.. وقيادات الشرطة

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

كوبر يؤكد قدرة محمد صلاح على اللحاق بمباريات المنتخب فى مونديال روسيا

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

البحوث الفلكية: غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة