ننشر أسماء أوائل الدبلومات.. والبنات يتفوقن على البنين و25 طالبة ضمن الأوائل

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية " نظام الثلاث سنوات "، تضمنت قائمة الأوائل الطالبة سارة رجب إبراهيم شرشيرة بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات بالبحيرة بمجموع 688.5 درجة بنسبة نجاح 98.36% ، والمركطز الثانى حصلت عليه الطالبة دعاء على متولى على نصار بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعيىة بنات بالبحيرة بمجموع 685 درجة بنسبة نجاح 97.86%.

وحصلت الطالبة سلمى حسنين رزق درويش على المركز الثالث من مدرسة المحمودية الصناعية بنات بالبحيرة بمجموع 684 درجة بنسبة نجاح 97.71%، وحصل على المركز الرابع الطالب محمد عادل مصطفى عبد المعطى من مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية بادقهلية بمجموع 684 درجة بنسبة نجاح 97.71%.

وتضمنت قائمة الأوائل فى دبلوم المدارس الثانوية الفنية اصناعية نظام 3 سنوات للتعليم والتدريب المزدوج ،المكز الأول الطالب احمد على فهمى على بمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنى سويف بمجموع 690 بنسبة نجاح 98.57% ، والمركز الأول تعيم وتدريب مزدوج الطالب بولا عاطف فتحى نبيه بمدرسة فصول ملحقة بصالح عوض الله اصناعية المتقدمة بالبحر الأحمر بمجموع 561 درجة بنسبة نجاح 98.42%

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية اعداد مهنى حصلت الطالبة أمنية محمد محمود فوده على المركز الاو من مدرسة دمياط الثانوية الصناعية بنات بدمياط بمجموع 453 درجة بنسبة نجاح 90.6% ، والأول مكرر حصلت عليه الطالبة سماح عبد العال يونس محمد بمدرسة صوفيا زكى الفنية الصناعية بنات بالدقهلية بمجموع 453 درجة بنسبة نجاح 90.6%

وفى دبلوم التعليم الزاعى نظام 5 سنوات ، تضمنت قائمة الأوائل حصول الطالب عمر صالح سليم مصطفى على المركز الأول من مرسة مسطد للتصنيع الغذائي بالقليوبية بمجموع 462 درجة بنسبة نجاح 85.56% .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام 3 سنوات ، حص على المركز الأول الطالبة سامية سعد عى احمد غراب بمدرسة فوة الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ بمجموع 501 درجة بنسبة نجاح 91.09% ، وحصلت على المركز الثانى الطالبة ياسمين جابر جابر محمد عرابى بمدرسة دسوق الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ بمجموع 492 درجة بنسبة نجاح 89.45%.

وحصل على المركز اثالث الطالبة سمحة محمد إسماعيل دعبس بمدرسة عاطف خليل الثانوية الزراعية بالشرقية بمجموع 484 درجة بنسبة نجاح 88% ، وحصل على المركز الثالث مكرر الطالبة هدير محمد فوزى محمد مريكب بمدرسة دسوق الثانوية الفنية الزراعية بكفر الشيخ بمجموع 484 درجة بنسبة نجاح 88% .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية لتعليم والتدريب المزدوج حصل على المركز الأول الطالبة امينة سعيد عبدالله بمدرسة فصول ملحقة سلطان العويس للتعليم امزدوج بالشرقية بمجموع 518 بنسبة نجاح 87.80% ، والمركز الأول تدريب مزدوج حصل عليه الطالب معاذ عيد حسن بمدرسة صيد وتربية الأسماك باسوان بمجموع 468 درجة بنسبة نجاح 86.67 % .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية اعداد مهنى ، حصل على المركز الأول الطالب رضا على فرغلى ناجى بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية المهنية بالجيزة بمجموع 430 درجة بنسبة نجاح 79.63% .

وفى التعيم التجارى نظام 5 سنوات ، حصل على المركز الأول الطالبة سارة صابر محمد متولى بمدرسة اشمون الفنية المتقدمة التجارية المنوفية بمجموع 480.5 درجة بنسبة نجاح 96.10% .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات حصلت على المركز الأول الطالبة الهام سعد إبراهيم محمد شلبى بمدرسة سيدى سالم التجارية بنات بكفر الشيخ بمجموع 579 درجة بنسبة نجاح 99.83% ، وحصلت على المركز الثانى الطالبة عبير خلف الله عبداللاه هارون بمدرسة الرياض الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشيخ بمجموع 580 درجة بنسبة نجاح 98.62% .

وحصلت على المركز الثانى مكرر الطالبة ندى السيد حسنى محمد وفا بمدرسة الزهور الثانوية الفنية التجارية بنات ببورسعيد بمجموع 570 درجة بنسبة نجاح 98.62% ، وحصلت علىالمركزالثالث الطالبة ايمان شوقى امين بمدرسة ميت بدر حلالوة الثانوية التجارية بالغربية بمجموع 570 درجة بنسبة 98.28% ، وحصل على المركز الثالث مكرر الطالبة اية نبيل محمد بمدرسة الزهور الثانوية التجارية ببورسعيد بمجموع 570 درجة بنسبة 98.28% ، وح3صل على المركز الثالث مكرر الطالبة ندى شعبان محمد بمدرسة رياض الثانوية التجارية المشتركة بكفر الشبيخ وحصلت على مجموع 570 درجة بنسبة 98.28% .

وفى دبلم مدارسي الثانوية التجارية للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات ، حصل على المركز الأول الطالبة مريم عمرو حسن من مدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية بمجموع 878 درجة بنسبة 97.56% .

وفى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 5 سنوات حصلت على المركز الأول الطالبة سندس محمد الشاذلى بمدرسة السويس الفنية المتقدمة بمجموع 406 درجة بنسبة 94.42 %.

وفى دبلوم المدارس الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام 3 سنوات.

و حصل على المركز الأول الطالب احمد محمد المليجى بمدرسة شبرا الفندقية بمجموع 535 درجة بنسبة 93.86% ..بينتما حصلت الطالبة نانسي عماد عادل من مدرسة سان استيفانو الفندقية الخاصة بالقاهرة على المركز الثانى بمجموع 533 درجة بنسبة 93.51% ، بينما حصلت الطالبة منة الله محمد فتحى على المركز الثالث بمدرسة سان استيفانو الفندقية الخاصة بالقاهرة بمجموع 527 بنسبة 92.465 ، في حين جاءت الطالبة سارة محمد عزت بالمركز الثالث مكرر من مدرسة الاورمان الفندقية الخاصة بالقاهرة ، وكذلك حصل على ذات المركز والمجموع الطالب يوسف صبيح حسن بمدرسة الاورمان الخاصة بالقليوبية .

وفى دبلوم المدارس الفنية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج نظام 3 سنوات.

وحصلت على المركز الأول الطالبة ايمان سيد عبده من مدرسة شبرا الثانوية الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج بمجموع 679 درجة بنسبة 91.76% .

وفى دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات ، اعداد مهنى حصلت الطالبة نعمة مجدى جمال من مدرسة الهرم الفدقية المهنية المشتركة بالجيزة على المركز الأول بمجموع 436 درجة بنسبة 88.98%.