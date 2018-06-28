نتيجة دبلوم الثانوى الصناعى 2018.. نسبة النجاح 61%

حقق طلاب الدبلومات الفنية دبلوم الثانوى الصناعى نتائج متقدمة حيث كشفت نتيجة 2018 لشهادة دبلوم الثلاث سنوات نوعية دبلوم الصناعى عن أن نسبة نجاح 61.04%، وبلغ عدد المتقدمين 289093 طالبا حضر منهم 287940 طالبا ونجح منهم 17563 طالبا.

كما بلغ إجمالى الطلاب الراسبون بالدور الثانى 92258 طالبا، بنسبة 32.04% ،وبلغ إجمالى الباقين للإعادة 19919 طالبا.