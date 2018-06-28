نتيجة دبلوم الثانوى الصناعى 2018.. نسبة النجاح 61%

حقق طلاب الدبلومات الفنية دبلوم الثانوى الصناعى نتائج متقدمة حيث كشفت نتيجة 2018 لشهادة دبلوم الثلاث سنوات نوعية دبلوم الصناعى عن أن نسبة نجاح 61.04%، وبلغ عدد المتقدمين 289093 طالبا حضر منهم 287940 طالبا ونجح منهم 17563 طالبا.
كما بلغ إجمالى الطلاب الراسبون بالدور الثانى 92258 طالبا، بنسبة 32.04% ،وبلغ إجمالى الباقين للإعادة 19919 طالبا.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النتيجة الكاملة 2018 لطلاب دبلوم الثانوى الصناعى نظام الثلاث سنوات على موقعها الرسمى حيث يمكن لولى الأمر والطالب الدخول برقم الجلوس لمعرفة نتيجته للعام الدراسي 2018.
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