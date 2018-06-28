رئيس حماية المستهلك يطالب المواطنين بعدم دفع زيادة عن تعريفة الأجرة المقررة

كتب مدحت وهبة

طالب اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهار حماية المستهلك المواطنين بعدم دفع أى زيادة فى تعريفة المواصلات المقررة، وأنه فى حالة إصرار أى سائق على الزيادة دون مبررات، يقوم المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 قائلا :نحن جميعا نازلين علشان خدمة المواطنين " وانه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضبط اى سائق غير ملتزم بالتعريفة المقررة .





وأضاف اللواء دكتور راضى عبد المعطى، خلال الحملات الرقابية المفاجئة على مواقف الميكروباص، للتأكد من التزام السائقين من التعريفة المقررة، أنه جارى تكثيف الرقابة أيضا على الأسواق للتأكد من توافر السلع وعدم استغلال المواطنين فى زيادة الأسعار دورن مبررات، لافتا إلى أن موظفى جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، يقومون باستقلال سيارات الأجرة على أنهم مواطنين لرصد تعريفة الأجرة ومعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، حيث يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد المخالفين وغير الملتزمين بالتعريفة المقررة.



جدير بالذكر أن اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد قاد بنفسه العديد من الحملات الرقابية فى المحافظات المختلفة عقب تحرير أسعار الوقود لالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مما أدى الى استقرار الأوضاع وتراجع الشكاوى.