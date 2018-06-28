رئيس الوزراء يلتقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالهيئة وعبور السفن.

وكان رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن أن قناة السويس شهدت اليوم‪ ‬الخميس، عبور 54 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية‪MARIT MAERSK ‬،‪ ‬بحمولة 200 ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى‪ ‬سنغافورا.