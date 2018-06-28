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التحالف الدولى: مقتل 939 مدنيا بالخطأ فى العراق وسوريا خلال 4 سنوات

الخميس، 28 يونيو 2018 02:55 م
التحالف الدولى: مقتل 939 مدنيا بالخطأ فى العراق وسوريا خلال 4 سنوات طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت قوات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، اليوم الخميس، مقتل 939 مدنيا بالخطأ فى العراق وسوريا خلال الأربع سنوات الماضية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن قوات التحالف قولها، إن ضربات التحالف التى استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، تسببت فى مقتل 939 مدنيا بالخطأ، وذلك منذ عام 2014.

وكان نائب قائد التحالف الدولى ضد "داعش" فيلكس جيدني، أكد - فى وقت سابق- أن قوات التحالف تمكنت من استعادة 98% من الأراضى التى كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، مضيفا أن قوات التحالف تمكنت من تحرير 7 ملايين و700 ألف شخص كانوا محتجزين لدى عناصر التنظيم الإرهابى .

 


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التحالف الدولى

داعش

العراق

سوريا




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