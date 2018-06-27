الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من تحديد الشروط الخاصة بمناقصة تنفيذ خط جهد 220 كيلو فولت، تمهيدًا للبدء فى إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء المناقصة الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان أول يوليو المقبل، من خلال الإعلان عن شروط المناقصة بوسائل الإعلام.

وتابع، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أعطى تعليمات مشددة على ضرورة تشغيل خط الربط مع السودان قبل نهاية العام الجارى بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى، ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المستقبل، لافتاً إلى أن مشروع الربط مع السودان سيسمح لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا، وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء.

وأشار المصدر، إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان تبلغ حوالى 56 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التكلفة تعد قيمة الخطوط ومحطات المحولات التى سيتم إنشاؤها على أرض مصر فى حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها.