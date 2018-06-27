"الصليب الأحمر" تعرب عن قلقها إزاء سلامة المدنيين فى درعا جنوب سوريا

عمان أ ش أ

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها إزاء سلامة عشرات الآلاف من المدنيين العالقين على خط القتال أو الفارين من العنف فى محافظة درعا بجنوب سوريا.

وقال المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط روبير ماردينى - فى بيان وزعته اللجنة الدولية مساء اليوم الأربعاء بعمان: "نحن نحث، على وجه السرعة، جميع الأطراف المتحاربة فى درعا والسويداء والقنيطرة على إظهار ضبط النفس وبذل قصارى جهدها لتجنيب المدنيين عواقب القتال وكذلك الذين كفّوا عن المشاركة فى العمليات العدائية وتجنّب إلحاق الضرر بالبنية التحتية الضرورية لبقائهم أحياء".