الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بهذه المدارس التى ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تنفيذ هذه التجربة فى مصر، خاصة أن المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل، والحكومة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة، التى تُعد عماد بناء المجتمعات.