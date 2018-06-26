كهرباء الاسكندرية : ارتفاع نسب التحصيل بالشركة إلى 98%

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، لمتابعة ما تم الوصول إليه فى تنفيذ خطط التطوير بالشركة، التى يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق وتتضمن الإسكندرية، مراقيا، منطقة الحمام.



وأكد الدكتور محمد شاكر، فى بيان له اليوم، على ضرورة توفير العدادات بكل الشركات دون أية تأخيرات، والإهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة ، وشدد على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لخطة التطوير.



واستعرض المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية ، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات وكذلك موقف الضبطية القضائية.



وأوضح عكاشة، أن المنفذ من الخطة الاستثمارية الذاتية بلغت حوالى 110 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالى 58638 متر كابلات جهد متوسط مختلفة المقاطع، و45726 متر كابلات جهد منخفض مختلفة المقاطع، بالإضافة إلى حوالى 105686 متر كابلات هوائية رباعية مختلفة المقاطع، وما يقرب من 70 محول مختلف القدرات.



وفى إطار دور قطاع الكهرباء فى تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية، أضاف عكاشة أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية فى نطاق عمل محافظة الإسكندرية ومن بينها التغذية الكهربائية لمشروع بشاير الخير (2) بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (24 مليون جنيه) ، وتغذية مشروع الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (32 مليون جنيه) ، وتغذية مشروع محطة صرف صحي الحمام بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (14 مليون جنيه) ، وتغذية مشروع المبني الإداري لمحافظة الإسكندرية بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي (0.5 مليون جنيه) .



كما أضاف عكاشة أنه جار استكمال تنفيذ الخطة الطموحة بالشركة بتكلفة تصل إلى حوالى (330) مليون جنيه والمكونة من تركيب حوالى 39250 عداد ذكي ، بالإضافة إلى تطوير مركز تحكم شرق .



وتابع عكاشة أن معدلات الأعطال انخفضت فى الفترة من 1/7/2017 حتى 31/5/2018 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، مؤكدا على حرص الشركة على سرعة القضاء على كل الأعطال ، مضيفاً أنه تم البدء في تطوير الأكشاك وتحسين شكلها الجمالي وذلك بالمجهودات الذاتية من الشركة حيث تم طلاء بعض الأكشاك في إدارات الشبكات المختلفة.



و قال عكاشة أنه يتم تفعيل صفة الضبطية القضائية وذلك لحامليها بـ (43 قيادي) بالشركة وتم ضبط عدد (2323 حالة) بإجمالي (7.74 مليون ك.و.س) و بلغت قيمتها (28.672 مليون جنيه) .



وأشار عكاشة، إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل لحصر جميع المقايسات التي سبق إعدادها (ولم يقم المشترك بسدادها) ؛ ويتم قطع التيار الكهربائى عن هذه العقارات ورفع التوصيلات الكهربائية المغذية لها , وبلغ عدد الحالات التي تم القطع عنها عدد (481 حالة) , وبلغت إجمالي عدد الحالات التي تم سدادها عدد (336 حالة) بإجمالي مبلغ (51.959 مليون جنيه) .



هذا وبلغت نسبة التحصيل للإصدار خلال شهر مايو 2018 نسبة (98 %) مقارنة بشهر مايو 2017 بنسبة (92.1 %) .



وأوضح رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء انخفاض نسبة الفقد خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 31/5/2018 نسبة (15.3 %) مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة (18.1 %).



وأضاف أن عدد المحطات الفوتوفلطية التي تم تشغيلها حتى 31/5/2018 قد بلغ (32) محطة بإجمالي قدرة 958 ك.وات .



وبلغ عدد اللمبات الليد المركبة (1079771 لمبة) مما حقق وفراً سنوياً في القدرة مقداره (71.658 م.وات) ، كما بلغ عدد المكثفات المركبة بالشبكة عدد (3068 لوحة).