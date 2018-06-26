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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:28 م
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"فنون جميلة" بحلوان تتيح الدفع الإلكترونى لمصروفات اختبار القدرات للراغبين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:14 م
"فنون جميلة" بحلوان تتيح الدفع الإلكترونى لمصروفات اختبار القدرات للراغبين الدكتور إيهاب عزت، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع
كتبت - منى فهمى
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قال الدكتور إيهاب عزت، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار منظومة الحكومة الالكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، وتيسيرًا على الطلاب، يُسعد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان أن تتيح لأبنائنا الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية خدمة دفع مصروفات اختبار القدرات (فنون / عمارة ) عن طريق موقع الكلية للدفع اللحظى وعنوانهwww.ffa.edu.eg وذلك بعد تسجيل الطالب رغبته فى إجراء الاختبار، من خلال موقع التنسيق الالكترونى وعنوانهwww.tansik.egypt.gov.eg  .

 

وأضاف وكيل الكلية، أنه يتقدم الطالب لموقع الكلية www.ffa.edu.eg باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم إجراء عملية الدفع بواسطة كرت ائتمان أو كرت قابل للدفع من خلال الانترنت، وتهيب الكلية بجميع الطلاب استخدام وسيلة الدفع اللحظى عبر موقع الكلية المذكور، وعدم تكبد العناء بالذهاب لمقر الكلية لسداد الرسوم بالطرق التقليدية.


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