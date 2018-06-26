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حبس عاطلين سرقا 25 ألف دولار من شقة بمدينة نصر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:17 م
حبس عاطلين سرقا 25 ألف دولار من شقة بمدينة نصر سرقه مسكن - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المنازل كما أمرت النيابة بالتحرى عن النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان ارتكابهما وقائع سرقات أخرى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "لبنى.أ.م" 54 سنة، ربة منزل، وأفادت فيه بسرقة 25 ألف دولار، وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "محمود.ح" 21 سنة عاطل، و"أحمد.س" 21 سنة عاطل، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والدخول من شباك المطبخ.

كما أرشد المتهمان عن مكان إخفائهما مبلغ 20 ألف دولار، و12.500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة بغرفة مستأجرة لهما بفندق بقصر النيل، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على شراء الملابس، وهاتف محمول، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه؛ وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

 


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