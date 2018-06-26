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تجديد حبس متهم أحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنشية ناصر 15يوماً

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:46 م
تجديد حبس متهم أحداث عاهة مستديمة لمواطن بمنشية ناصر 15يوماً حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، تجديد حبس المتهم ناجى زكريا عبد الملاك، 15 يوما لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن نتيجة مشاجرة سببها الأطفال.

 

وصدر القرار بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى، وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

 

وأسندت النيابة  للمتهم ناجي زكريا عبد الملاك، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه شفيق لطيف شفيق، وذلك بضرب المجنى عليه  مما أحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، مما سببت عاهة مستديمة، وهى عبارة عن كسر فى الجمجمة، وتفتيت لعظام الجمجمة ونزيف حاد، حملت القضية رقم 5026 لسنة 2018 إدارى منشية ناصر.


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