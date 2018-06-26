الأموال العامة تضبط تاجر عملة بحوزته مليون ريال سعودى و54 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية أجنبية ومحلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "حسن ح. س" صاحب محل أدوات منزلية، مقيم ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الدقهلية تم ضبطه وبحوزته " 54،700 أربعة وخمسون ألف وسبعمائة جنيه مصرى - 900 دولار أمريكى- 1,512 ريال سعودى- 10 درهم إماراتى".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاته خلال العام الماضى بلغت مليون ريال سعودى، وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.