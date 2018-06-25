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بوتين يشيد بفوز أردوغان بعد نتائج الانتخابات الرئاسية التركية

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:42 ص
بوتين يشيد بفوز أردوغان بعد نتائج الانتخابات الرئاسية التركية بوتين وأردوغان
(أ ف ب)
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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، حليفه رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معتبرا أنها دليل على "نفوذه السياسى الكبير".

وشدد بوتين في برقية التهنئة على أن "نتائج الانتخابات دليل واضح على النفوذ السياسى الكبير لأردوغان وعلى الدعم الواسع الذى تحظى به قيادته"، بحسب بيان صدر عن الكرملين.

وتجمع مئات الأتراك فى شوارع مدينة إسطنبول التركية الليلة، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التى أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه بها.

ويعنى فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات التشريعية والرئاسية فى تركيا التى جرت أمس الأحد،،  استحواذه على ولاية جديدة مدتها خمس سنوات مع سلطات أوسع بكثير.

ووفقا لوسائل إعلام تركية رسمية، حل أردوغان فى مقدمة الانتخابات الرئاسية بحصوله على 52.6% بعد فرز أكثر من 97% من الأصوات، فى وقت حصل التحالف الذى يقوده "حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان على 53.65% فى الانتخابات التشريعية.


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