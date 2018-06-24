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ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب شركة ومنعه من نزول أرضه بدمنهور

الأحد، 24 يونيو 2018 11:06 ص
ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب شركة ومنعه من نزول أرضه بدمنهور حبس -ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، من ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب شركة استيراد وتصدير بدمنهور.
 
وتجرى نيابة مركز دمنهور التحقيقات فى واقعة "تعدى وبلطجة" عن بلاغ من "حسن .ك"43 سنة صاحب مكتب إستيراد وتصدير ومقيم قرية منشية الوكيل بدائرة المركز بقيام كل من "صبرى .م" 40 سنة و "محمد .ع" 65 سنة بالمعاش و شقيقه عبده وجميعهم مقيمين بذات الناحية ، بالتعدى عليه وممارسة أعمال بلطجة ومنعه من نزول أرضه الزراعية بذات الناحية.
 
وكانت تحريات مباحث مركز شرطة دمنهور، توصلت إلى صحة الواقعة و قيامهم بالتعدى على المُبلغ وتهديده ومنعه من نزول أرضه الزراعية وصدر قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المذكورين، حيث تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما أنكرا مانسب إليهم، و تحرر المحضر اللازم.
 
 

 


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