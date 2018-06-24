سامح عاشور: الاستثمار لا يتحقق إلا مع شعور المستثمر بالطمأنية والاستقرار

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن افتتاح الانعقاد الأول للاتحاد العربى للتحكيم، بحضور الجمعيات العمومية المختلفة و المكونة للاتحاد ،مرحبا بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والحضور.

وأضاف عاشور خلال كلمة له فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم:"هذا الاتحاد جاء بعد ميلاد صعب ظل المجلس يتداول صراعات عديد من الاتحادات طوال 10 سنوات سابقة، و استطعنا بفضل الجهود المبذولة من المجلس الوصول إلى ائتلاف حقيقى، وتوافق عربى غير مسبوق، يتحقق بمقتضاها الموافقة على إنشاء الاتحاد بالإجماع فى تاريخ مجالسنا المختلفة وصراعتنا العربية، إيمانا بأن قضية التحكيم العربى قضية فى غاية الأهمية لأنها الذراع الحقيقية المؤمنة للتجارة فى الوطن العربى".

وتابع: "غابت عن أمتنا العربية محاكم وتحكيمات تناظر ما يجرى فى العالم، قرر الجميع أن نقوم على هذه المسئولية، وأن نقدم للعالم نموذجا محترما، معنيون بتقديم أكاديمية علمية تمنح الدرجات العلمية المتخصصة فى مجال الوساطة والتحكيم والاتحاد معنى بالتدريب والتثقيف و الانتباء الحقيقى لجداول المحكمين"، لافتا إلى أن الاتحاد سوف يكون ذراعا من أجل تطوير اقتصادنا العربى، مؤكدا أن الاستثمار لا يتحقق إلا عندما يشعر المستثمر بالطمأنية والاستقرار.