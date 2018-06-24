إحالة صاحب ورشة أحذية تسبب فى وفاة 8 عمال للمحاكمة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة باب الشعرية الجزئية، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، مالك ورشة لتصنيع الأحذية ، إلى محكمة الجنح لاتهامه بالتسبب فى قتل 8 عمال بالخطأ وإدارة منشأة بدون ترخيص دون اتخاذ احتياطات السلامة المهنية.

جاء قرار النيابة العامة عقب ورود تحريات المباحث الجنائية وتقارير المعمل الجنائى، والتى أيدت صحة الاتهامات.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة لتصنيع الأحذية بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقل اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الإدارة، وبصحبتهما 10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وقامت قوات الحماية المدنية بمنع خطر امتداد النيران لباقى أجزاء العقار، تحسبا لوصول الحريق إليه، وتم إخلاء المبنى من جميع العاملين المتواجدين به، وأسفر الحريق عن مصرع 8 أشخاص بينهم عدد من العاملين بالورشة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بما سبق .