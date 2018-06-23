مبيض محارة يتخلص من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات مع والده بالدقهلية

تخلص مبيض محارة بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية من حياته بشنق نفسه فى سقف حجرته، بسبب خلافات مع والده.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه، من المستشفى المركزى بوصول المدعو هشام م. ا 25 سنة مبيض محارة، ومقيم قرية " كفر الجنينة " دائرة المركز جثة هامدة ووجود آثار احمرار حول الرقبة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال كلًا من شقيقه 18سنة عامل، وعمه 59 سنة فلاح ويقيمان بذات القرية، قررا أنهما فوجئا بوجود المتوفى معلقا بواسطة حبل حول رقبته بحلقة حديدية بسقف حجرته، وأسفله برميل، فقاما بإنزاله ونقله إلى المستشفى.

وأضاف الأول بوجود خلافات عائلية بين المتوفى ووالده بسبب رغبة الأخير فى طرده من المنزل، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، ونقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ثم التصريح بالدفن عقب ذلك.