فيديو.. لحظة انفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا

نشرت وسائل إعلام إثيوبية مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار استهدف رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبى أحمد، فى العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.

وظهر آبي في كلمة تليفزيونية عقب محاولة اغتياله، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى في هذه العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول محلي، "كانت قنبلة يدوية.. حاول أحدهم إلقاءها إلى المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء".

Explosion at rally attended by Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed in Addis Ababa - 23 June 2018 #Ethiopia #AbiyAhmed pic.twitter.com/TJfBKJgPLN