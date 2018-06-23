فيديو.. لحظة انفجار استهدف رئيس وزراء إثيوبيا بأديس أبابا

كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

نشرت وسائل إعلام إثيوبية مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع انفجار استهدف رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبى أحمد، فى العاصمة أديس أبابا اليوم السبت.

وظهر آبي في كلمة تليفزيونية عقب محاولة اغتياله، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى في هذه العملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول محلي، "كانت قنبلة يدوية.. حاول أحدهم إلقاءها إلى المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء".