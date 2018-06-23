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داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة فى العراق بقذائف هاون

السبت، 23 يونيو 2018 08:35 ص
داعش يهاجم إحدى قرى الحويجة فى العراق بقذائف هاون الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى بمحافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش الإرهابى شن هجوم بقذائف هاون على قرية تل الذهب قرب قضاء الحويجة .

وقال المصدر - وفقا لقناة ( السومرية نيوز ) - " أن تنظيم داعش الارهابى قصف قرية تل الذهب بالقرب من قضاء الحويجة (٥٥ كم جنوبى كركوك) بثلاث قذائف هاون، ما أسفر عن إصابة بعض المدنيين بجروح متوسطة والحاق اضرار مادية .

يذكر أن مناطق جنوب وغربى كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد بين فترة وأخرى نشاطا لفلول "داعش" الهاربة من المناطق التى تم تحريرها على يد القوات الأمنية، فيما تعمل الشرطة الاتحادية التى تفرض سلطة القانون على اعتقال الارهابيين لتأمين المناطق للمدنيين.

 


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