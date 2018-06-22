وزيرة الهجرة تنعى رحيل العالم المصرى عادل محمود عن عمر يناهز 76 عاما

تنعي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العالم المصري الكبير الدكتور عادل محمود، الذي رحل عن عالمنا في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية عن عمر يناهز 76 عامًا.

وكان الدكتور عادل محمود رائدًا مؤثرًا في أبحاث اللقاحات والأمراض المعدية، حيث قضى حياته في تطوير لقاحات أنقذت حياة مئات الملايين حول العالم، كما تشمل إسهاماته أيضًا دراسة أمراض المناطق المدارية المهملة وخاصة العدوى الطفيلية.

وعمل العالم الراحل رئيسًا لمركز اللقاحات في شركة "ميرك" العالمية من عام 1998 حتى عام 2006، كما أشرف على إنتاج العديد من اللقاحات التي حققت تقدمًا كبيرًا في الصحة العامة، من أهمها لقاحًا يحمي ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، فضلًا عن أنه ساعد في تطوير لقاح مضاد للحصبة وحمى النكاف والحصبة الألمانية والجديري المائي.