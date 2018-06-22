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الكوريتان تتفقان على عقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة فى أغسطس القادم

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:37 م
الكوريتان تتفقان على عقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة فى أغسطس القادم رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الشمالى
سول (أ ش أ)
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اتفقت الكوريتان على عقد لقاءات مؤقتة لجمع شمل الأسر التى تمزقت بسبب الحرب الكورية (1950-1953) فى شهر أغسطس القادم، وذلك فى إطار تعزيز جهود المصالحة بينهما ووسط دفعة دبلوماسية لحل الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن وزارة شؤون الوحدة الكورية الجنوبية قولها إن لقاءات لم الشمل ستعقد فى منتجع جبل الماس بكوريا الشمالية، فى الفترة من 20 وحتى 26 من أغسطس القادم.

وأضافت الوزارة أن كل بلد ستوفد 100 مشارك لحضور تلك اللقاءات، مشيرة إلى أن من لديهم مشاكل فى الحركة سيتم السماح لهم باصطحاب أحد أقاربهم لمساعدتهم.

 


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