video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 12:19 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

عاهل الأردن: لا مجال لإحلال السلام دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الخميس، 21 يونيو 2018 11:54 ص
عاهل الأردن: لا مجال لإحلال السلام دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس عاهل الأردن الملك عبد الله
رويترز
إضافة تعليق

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله، اليوم الخميس، إنه لا مجال لإحلال السلام فى الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وفى سياق متصل تجرى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى وصلت الأردن، محادثات مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الخميس فى عمان ستتناول الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) أن ميركل ستبحث مع ملك الاردن "التطورات الراهنة اقليميا ودوليا"، الى جانب "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

وستلتقى ميركل كذلك بعدد من الجنود الالمان المتمركزين فى المملكة فى اطار عمليات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"يد قطر تعبث بأمن الأردن".. فيديو يؤكد ضلوع الدوحة فى تأجيج احتجاجات عمان.. الكاميرات ترصد مدير "الجزيرة" الأسبق يحرض على الفوضى.. والإخوان ذراع تنظيم الحمدين لمعاقبة الملك عبد الله على مواقفه الرافضة للإرهاب

الديوان الملكى الهاشمى يهنئ الملك عبد الله بعيد جلوسه التاسع عشر

بتروجت تفوز بمشروع إنشاء خط غاز الملك عبد الله بالسعودية

العاهل الأردنى يكلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.. الملك عبد الله الثانى يدعو رئيس الوزراء لإطلاق مشروع نهضة وطنى شامل.. ويطالب بضرورة إطلاق حوار فورى لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل وإنجاز الإصلاح الإدارى

اخبار عربيه

الاردن

عاهل الاردن

فلسطين

القدس




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة