عاهل الأردن: لا مجال لإحلال السلام دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

رويترز

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله، اليوم الخميس، إنه لا مجال لإحلال السلام فى الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وفى سياق متصل تجرى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى وصلت الأردن، محادثات مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، الخميس فى عمان ستتناول الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) أن ميركل ستبحث مع ملك الاردن "التطورات الراهنة اقليميا ودوليا"، الى جانب "علاقات التعاون والشراكة بين البلدين".

وستلتقى ميركل كذلك بعدد من الجنود الالمان المتمركزين فى المملكة فى اطار عمليات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا.