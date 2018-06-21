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الخميس، 21 يونيو 2018 06:50 م
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حصاد الحوادث.. سقوط "الشيخ كيرلس" بعد جمع ثروة بلغت 18 مليون جنيه من الدجل

الخميس، 21 يونيو 2018 06:30 م
حصاد الحوادث.. سقوط "الشيخ كيرلس" بعد جمع ثروة بلغت 18 مليون جنيه من الدجل متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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