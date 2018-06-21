حصاد الحوادث.. سقوط "الشيخ كيرلس" بعد جمع ثروة بلغت 18 مليون جنيه من الدجل

شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات مهمة، بعهضا تعلق بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:
-تأجيل إعادة محاكمة مرسى و27 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ15يوليو
محكمة لنظر القضايا
-جنايات القاهرة تقضى بحبس المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" سنة مع الشغل
فتاة المول
-سقوط "الشيخ كيرلس" بعد جمع ثروة بلغت 18 مليون جنيه من الدجل
حجز لمتهم داخل السجن
-مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر حريق بمحول كهرباء فى التبين
محول كهرباء
-60 سجينا يؤدون امتحان التفاضل والتكامل داخل لجان بالسجون
امتحانات السجناء و مراقبة اللجان
-الداخلية : تعزيزات أمنية بمحيط مدارس الثانوية تزامنا مع امتحان التفاضل والتكامل
الثانوية العامة
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